Città unica, il sindaco di Cosenza promuove l’area vasta metropolitana

COSENZA – La contrapposizione fra Regione, da un lato, e dei comuni, dall’altro, è stata sancita, in maniera ufficiale, dai consigli comunali di Cosenza e Rende, convocati, simbolicamente, in contemporanea. Anche Castrolibero, impegnato in questo momento nelle elezioni, ha ribadito più volte la sua contrarietà.

Ai comuni, infatti, non è piaciuto il metodo adottato dalla regione che, a loro dire, mortificherebbe il confronto. Non si è trattato, quindi, di un no secco ma di una richiesta di dialogo.

Dalla discussione, secondo i sindaci, potrebbero nascere anche proposte migliorative. La pensa certamente così Franz Caruso che, probabilmente, alla fusione dei comuni preferirebbe l’opzione area vasta metropolitana, cosa differente dalla città unica e dalla città metropolitana.