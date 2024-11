Centro per l’impiego Cosenza, open day su offerta formativa dell’ITS Academy Elaia Calabria

- Advertisement -

COSENZA – Il Centro per l’Impiego di Cosenza, su impulso del Dipartimento Lavoro, porta avanti una stabile collaborazione con gli Istituti Tecnici superiori della regione che erogano percorsi post-diploma per una formazione tecnica altamente qualificata al fine dell’inserimento nel mondo del lavoro. Questa proficua attività sinergica Cpi–Its, funzionale per una maggior qualificazione dell’offerta dei servizi pubblici per il lavoro verso i cittadini, si realizza in particolare nella promozione dell’offerta formativa terziaria professionalizzante, attraverso i corsi di tecnico superiore Its che mirano a formare profili di elevata specializzazione, attraverso lo sviluppo di nuove competenze nella filiera turistica, considerata volano per lo sviluppo del territorio.

Il prossimo appuntamento

Domani, mercoledì 20 novembre, alle ore 10. Nella sede formativa Elaia (Via Consalvo Aragona, 47), il Centro per l’Impiego di Cosenza e l’Its Academy Elaia Calabria presenteranno il nuovo corso formativo e professionalizzante di prossima partenza per:

– Tecnico superiore per progettazione, sviluppo e promozione della filiera turistica, con l’acquisizione del titolo di studio in Esperto Outdoor Tourism & Destination Management.

Ad aprire la manifestazione sarà il direttore dell’ITS Elaia, Michele Capalbo, che presenterà obiettivi ed opportunità dei percorsi formativi ITS, con il supporto del vice presidente della Fondazione ITS Angelo Napolitano. In rappresentanza del Cpi interverranno Giovanni Cuconato, responsabile Centro per l’Impiego di Cosenza, per illustrare la complessa e consolidata rete di partnership con gli attori del territorio per quanto riguarda i servizi pubblici per il lavoro, sottolineando l’importanza dei percorsi formativi per una transizione consapevole dalla scuola al mondo lavorativo, e i funzionari Sonia Brindisi, referente d’area per le politiche attive, e Serafino Perri, referente del servizio incontro domanda-offerta. Inoltre, a testimonianza dei potenziali sbocchi lavorativi, saranno i referenti dei partner della Fondazione: Gianluca Marcello (per Fiavet Calabria Confcommercio), Fabrizio D’Agostino (Federalberghi Calabria), Giancarlo Formica (ECOtur Consorzio operatori turistici). Gli stessi relatori presenti saranno a disposizione per domande e chiarimenti sulla nuova offerta formativa Its. Per saperne di più clicca qui.