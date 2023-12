COSENZA – In occasione della festività di fine anno, l’Amaco – Azienda per la mobilità nell’area cosentina – comunica le modifiche delle corse. Il giorno 31 dicembre, il rientro serale in deposito degli autobus adibiti al servizio domenicale di linea, avverrà gradualmente tra le 21.30 e le 22.00, dopo che gli stessi avranno raggiunto il capolinea di destinazione. Il primo gennaio 2024 invece, l’uscita dei mezzi inizierà a partire dalle ore 7.00 e seguirà l’ordine previsto dal programma di esercizio domenicale.

Inoltre si comunica che, in ottemperanza all’Ordinanza della Polizia Municipale n. 514/P.M.-2023, dalle ore 13:00 del 31 dicembre 2023 e fino alle ore 8:00 del 1 gennaio 2024, nell’ambito dei festeggiamenti programmati per il Capodanno, che si svolgerà in Piazza dei Bruzi, le linee interessate al transito di detta strada effettueranno i seguenti percorsi alternativi:

CIRCOLARE VELOCE ARANCIONE

Via Popilia – Via Bari – Rotatoria – Via Popilia – P.zza Cundari – Largo delle Donne – Via F. Adami – Viale Busento – P.zza Sila

CIRCOLARE VELOCE ROSSA

Via Montesanto – Viale Trieste – Via V. Veneto – Via R. Misasi – Piazza Loreto – Via Nitti – Corso Italia – P.zza B. Zumbini – Via P.Borsellino – Viale S. Cosmai – Via P. La Torre – Viale G. Mancini – Via L. Mancuso – Via Popilia – P.zza Cundari – Largo delle Donne – Via F. Adami – Viale Busento – Viale Crati – P.zza Sila.

CIRCOLARE VELOCE RENDE

ANDATA: Via Montesanto – Viale Trieste – Via R. Montagna – Ponte Mancini – Corso Garibaldi – Lungo Crati – P.zza F. Capobianco.

RITORNO: P.zza T. Ortale – C/so Plebiscito – Ponte Alarico – Via Catanzaro – Rotatoria – Via C. Baccelli – Piazza G. Mancini Due Fiumi incrocio Via Isonzo – V.le Trieste – Via V. Veneto – Via R. Misasi – Piazza Loreto – Via Caloprese – Piazza Europa.

CIRCOLARE VELOCE CASTROLIBERO

Via Montesanto – Viale Trieste – Via V. Veneto – Via R. Misasi – Piazza Loreto – Via Nitti – Corso Italia

LINEA 24/26

ANDATA: V/le della Repubblica – Ponte Mancini – Corso Garibaldi – Lungo Crati –

P.zza F. Capobianco – Ponte San Lorenzo.

RITORNO: Via dei Martiri -P.zza T. Ortale – C/so Plebiscito – Ponte Alarico – Via

Catanzaro – Rotatoria – Via C. Baccelli – Piazza G. Mancini Due Fiumi incrocio Via Isonzo –

V.le Trieste – Via V. Veneto

LINEA 26

Viale della Repubblica – Via Migliori – Via V. Veneto – Via R. Misasi.

Gli Addetti all’esercizio avranno cura di verificare la correttezza dell’esercizio.