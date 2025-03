- Advertisement -

COSENZA – Fare un viaggio rimanendo seduti a tavola. Un viaggio intimistico nell’atmosfera avvolgente di una cena a lume di candela che, anziché da paesaggi, si lascia attraversare dal piacere degli occhi, del gusto, dell’ascolto. Questo viaggio lo hanno fatto in tanti – lo scorso venerdì 28 marzo -, durante una serata di primavera ancora meteorologicamente fredda e piovosa, ma caldissima all’interno dell’Enoteca regionale dello storico Palazzo della Provincia di Cosenza. Tavoli sold out per l’appuntamento “Candlelight Wine Experience”, una pura esperienza immersiva, multi-sensoriale, nel mix di degustazione e abbinamenti di cibo, vino e performance live di danza aerea, manco a dirlo, solo a lume di centinaia di candele.

Quasi un ambiente d’altri tempi, dove la magia della luce creata dalle fiammelle ha lasciato fuori ansia e stress. Un quadro di bellezza diffusa, quindi, tenendo in mano i calici di vini d’eccellenza delle Cantine De Mare di Cirò Marina (all’evento era presente il patron Rocco De Mare), abbinati ai piatti dello chef executive Mario Pascuzzi.

Delizie per il palato e per lo spirito, in un connubio perfetto reso tale proprio grazie all’armonia dell’intero contesto ideato ed organizzato da Francesco Pascuzzi e dal suo staff. Non solo enogastronomia, però. Uno dei “piatti” forti della cena, sono stati i numeri di danza aerea eseguiti dal vivo nelle grandi sale dell’enoteca da sei artisti della Compagnia “Spazio Create” che si sono esibiti su vari attrezzi e stoffe, appesi a trapezi giganti.

Ballerini-acrobati straordinari, ed anche loro – al pari dei vini – eccellenze del territorio, talenti che hanno volteggiato sinuosamente nell’aria incantando il pubblico.

Lo spettacolo, nella resa di più arti sovrapposte con il sottofondo musicale, ha saputo toccare le corde emozionali degli ospiti con il servizio impeccabile dei vini curato dai sommelier Fisar di Cosenza.

“Candlelight Wine Experience” si è rivelato un appuntamento del venerdì sera decisamente originale ed alternativo. Una “variazione” di cena alla luce rilassante di una distesa di candele che hanno abbagliato grazie all’intrattenimento riuscito.