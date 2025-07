Brunori Sas alla conquista dell’Europa: annunciato il tuor nelle principali capitali

- Advertisement -

COSENZA – È un momento d’oro per Dario Brunori, in arte Brunori Sas. Dopo la sua partecipazione allo scorso Festival di Sanremo, con la sua “L’albero delle noci” che ha praticamente conquistato l’Italia intera, ora si prepara a sbarcare in Europa. Il cantautore cosentino ha, infatti, annunciato tramite i social, una serie di concerti nelle principali capitali musicali del Vecchio Continente.

Brunori Sas è attualmente in tour in Italia, dopo una serata magica vissuta al Circo Massimo e gli appuntamenti non sono ancora finiti. Saranno settimane dense di concerti in giro per l’Italia fino al 3 ottobre, data del live con orchestra previsto all’Arena di Verona. Doposiché si preparerà a solcare nuovi palchi internazionali.

Brunori Sas, le date del tour europeo

“L’Europa a gran voce mi chiama e ho deciso di rispondere” così il cantautore ha annunciato il suo “Brunori in Europa”, il tour che lo porterà con i suoi live in giro per il Vecchio Continente per festeggiare i suoi 15 anni di carriera. Gli appuntamenti sono fissati per il mese di dicembre e per il momento sono previste sette date.

Il debutto è previsto per il 5 dicembre a Barcellona, poi si passerà a Londra, l’8 dicembre. Il giorno seguente sarà la volta di Bruxelles. L’11 dicembre Brunori Sas sarà a Parigi, il 16 dicembre a Berlino, il 18 a Zurigo, per chiudere il 21 dicembre il tuor a Lugano. I biglietti si già disponibili.