Botulino, oggi un nuovo ricovero all’Annunziata: paziente in terapia intensiva

- Advertisement -

COSENZA – A distanza di molti giorni dallo scoppio del focolaio di intossicazioni da botulino che si è registrato a Diamante dove molte persone hanno consumato un panino con broccoli, che ha causato anche la morte di due persone, oggi all’ospedale Annunziata di Cosenza si registra un nuovo ricovero. Il paziente è giunto in pronto soccorso con chiari sintomi di intossicazione botulinica ed è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. “Le condizioni seppure non gravi – come si specifica nell’odierno bollettino dell’Annunziata – necessitano comunque di un attento monitoraggio intensivo“.

Nel mentre migliorano le condizioni degli altri pazienti ancora ricoverati nel nosocomio. Oggi un altro paziente che era ricoverato nel reparto di padiatria è stato dimesso. In tutto sono 9 ancora i ricoveri: 3 in terapia intensiva e 6 nei reparti di area medica.