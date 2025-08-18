HomeArea Urbana

Botulino, nuovo ricovero in terapia intensiva per un 17enne. L’ISS conferma la diagnosi per altri 8 pazienti

Un 17enne è stato ricoverato ieri in Terapia Intensiva, anche se le sue condizioni non destano preoccupazione. In tre dimessi a domicilio. Al momento sono 7 i pazienti ricoverati a Cosenza

COSENZA – L’Istituto Superiore di Sanità conferma la diagnosi di botulismo anche per altri 8 pazienti, ricoverati all’ospedale Annunziata. Sono in tutto 11 le certificazioni dell’Istituto. Ad oggi altri 3 campioni prelevati ai pazienti che hanno fatto accesso al presidio in questi ultimi giorni, sono in procinto di essere spediti all’ ISS.

Per quanto riguarda le degenze e la situazione del focolaio di Diamante, nel nuovo bollettino dell’azienda Ospedalieri viene rilevato che sella serata di ieri è giunto il Pronto Soccorso con sintomatologia suggestiva di botulismo, un altro giovane di 17 anni, attualmente ricoverato in Terapia Intensiva. Le condizioni non destano preoccupazione ma richiedono un’osservazione intensiva. Per un nuovo ricovero da segnalare che nella giornata di oggi saranno dimessi al domicilio n° 3 pazienti. Al momento si trovano ricoverate 7 persone: 4 in Terapia Intensiva e 3 nei Reparti di Area Medica.

-->
