Botulino, nuovo ricovero in terapia intensiva per un 17enne. L’ISS conferma la diagnosi per altri 4 pazienti

Un 17enne è stato ricoverato ieri in Terapia Intensiva, anche se le sue condizioni non destano preoccupazione. In tre dimessi a domicilio. Al momento sono 7 i pazienti ricoverati a Cosenza

COSENZA – L’Istituto Superiore di Sanità conferma la diagnosi di botulismo anche per altri 4 pazienti ricoverati all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Sono in tutto 11 le certificazioni dell’Istituto sui campioni analizzati che hanno confermato la presenza della tossina botulinica. Ad oggi altri 3 campioni prelevati ai pazienti che hanno fatto accesso al presidio sanitario in questi ultimi giorni, sono in procinto di essere spediti all’ ISS per essere analizzati.

Per quanto riguarda le degenze e la situazione del focolaio di Diamante (oramai sono passati oltre 10 giorni dai primi due casi di intossicazione), nel nuovo bollettino dell’azienda Ospedalieria viene rilevato che nella serata di ieri è giunto il Pronto Soccorso con sintomatologia suggestiva di botulismo, un altro giovane di 17 anni, attualmente ricoverato in Terapia Intensiva.

Le condizioni non destano preoccupazione ma richiedono comunque un’osservazione intensiva. Per un nuovo ricovero da segnalare che nella giornata di oggi saranno invece dimessi al domicilio n° 3 pazienti. Al momento, All’Annunziata di Cosenza, si trovano ricoverate in totale 7 persone: 4 in Terapia Intensiva e 3 nei reparti di area Medica.

