Botulino, migliorano le condizioni dei pazienti all’Annunziata: 7 dimessi, 3 escono dalla terapia intensiva

COSENZA – Si sta lentamente stabilizzando la situazione all’ospedale Annunziata di Cosenza in merito ai casi di botulino scoppiati negli scorsi giorni dopo che diverse persone hanno consumato un panino con salsiccia e broccoli in un food truck di Diamante, sullo costa tirrenica. Le condizioni dei pazienti ricoverati all’Annunziata di Cosenza, infatti, per l’intossicazione botulinica sono in deciso miglioramento. È quanto ha fatto sapere nella giornata di oggi l’ospedale in un nuovo bollettino medico.

La situazione sembra migliorare rispetto agli scorsi giorni. Oggi, infatti, sono state sette le persone ad essere dimesse, 5 si trovavano in area medica e 2 in pediatria. Possono così tornare a casa. Per loro si chiude un percorso molto difficile.

C’è però attenzione, ancora, per gli altri pazienti, 3 dei quali sono stati trasferiti dalla terapia intensiva al reparto di medicina. Nella giornata di oggi si registra solo un nuovo ricovero in terapia intensiva. Sono in tutto, dunque, 11 le persone ancora ricoverate: 3 in terapia intensiva, 3 in pediatrica e 5 nei reparti di area medica.