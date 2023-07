Bonifiche, Prandini: in Calabria problemi, ma servono risposte per le imprese

COSENZA – Un settore fondamentale per l’agricoltura è quello delle bonifiche, ma la situazione in Calabria non è delle migliori e da più parti si chiede una riforma del sistema.

A questo stanno lavorando dalle parti della Cittadella Regionale. Intanto, nel corso della sua visita a Cosenza, il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, è intervenuto sul tema. “Noi riteniamo che la bonifica – ha detto Prandini – sia uno strumento di grande importanza per la tenuta in termini di capacità produttiva delle nostre imprese, ma anche per arrivare a quella sfida della sovranità alimentare che solo con l’acqua potremo raggiungere. C’è un tema che riguarda le bonifiche e c’è un tema che riguarda l’innovazione in agricoltura. Sotto questo punto di vista l’utilizzo delle risorse del Pnrr per la realizzazione di nuovi bacini di accumulo, ma anche per l’innovazione delle imprese agricole, utilizzando meno acqua ma creando le condizioni perchè le rese siano maggiori per superifice coltivata, sono assolutamente alla nostra portata”.

“Noi ignoriamo – ha precisato il numero uno di Coldiretti – che siamo uno dei paesi più innovativi a livello europeo e mondiale sui sistemi irrigui. La questione della bonifica è importante. Con la politica è aperto un dialogo. Sappiamo che in Calabria, in passato, ci sono stati dei problemi – ha concluso Prandini – ma noi dobbiamo guardare al futuro dando risposte concrete sui bisogni delle imprese”.

