Bimba morta in grembo all’Annunziata, la Procura di Cosenza ha disposto l’autopsia

Il procuratore capo Vincenzo Capomolla ha aperto un’inchiesta. Il pubblico ministero Mariangela Farro che segue l'indagine ha disposto l'esame sul corpicino della piccola che sarà eseguito nei prossimi giorni

COSENZA – Una donna in gravidanza seguita dall’ospedale Annunziata di Cosenza, nella giornata di ieri, ha sporto denuncia alla Questura per aver perso la bambina che portava in grembo. La donna, già madre di un bimbo di sette anni, avrebbe dovuto sottoporsi a un parto cesareo programmato alla fine del mese ma le cose sono andate diversamente in una trama triste e dolorosa per la quale ora si vuole fare chiarezza. I genitori della piccola morta in grembo vogliono capire se questo esito si sarebbe potuto evitare.

Dopo l’esposto dei genitori, la Procura di Cosenza con il procuratore capo Vincenzo Capomolla ha aperto un’inchiesta. L’indagine è stata affidata al pubblico ministero Mariangela Farro che ha già disposto l’autopsia sul corpicino della piccola. L’esame sarà eseguito nei prossimi giorni e permetterà di capire le cause del decesso per fare luce su questa tragica vicenda che ha lasciato senza parole tutta la città.

