Autostazione di Cosenza, un ragazzino vittima di 15 bulli: «tanto non scappi»

COSENZA – “Un ragazzino contro 15 bulli“. Viene descritto così, da una donna presente sul luogo, mentre avveniva il gravissimo episodio accaduto oggi all’autostazione di Cosenza.

“Lo minacciavano di morte come se niente fosse davanti a tutti – continua sui social il racconto della donna -. Tutto ciò è avvenuto in corsia 15 dell’Autostazione di Cosenza. Tutti noi passeggeri abbiamo preso il ragazzino e lo abbiamo fatto salire in autobus. Mentre – spiega la donna – i ‘favolosi’ 15 gli davano appuntamento a domani ‘tanto non scappi’.