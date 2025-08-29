HomeArea Urbana

Asp di Cosenza, Laghi denuncia la proposta di modifica dell’atto aziendale: «Accentra il potere nelle mani di pochi»

Il consigliere regionale fa riferimento all'atto del 19 agosto effettuato per "sfuggire a osservazioni e critiche". Per Laghi presenta "profonde modifiche organizzative, di carattere generale, del tutto ingiustificabili"

CASTROVILLARI (CS)  – “Ferragosto, Natale, Capodanno. Periodi tipici in cui vengono varate leggi, adottati provvedimenti, promosse iniziative che si spera non stimolino più di tanto l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, per sfuggire così a osservazioni e critiche che si vorrebbero evitare”. Queste le parole del consigliere regionale Ferdinando Laghi che solleva la poco casuale presentazione della proposta di modifica di atto aziendale dell’Asp di Cosenza del 19 agosto spiegando che il mondo della sanità non fa eccezione nel modus operadi “furbo” delle pubblicazioni.

Si tratta, spiega Laghi, “della delibera relativa alle modifiche ed integrazioni della proposta di Atto Aziendale presentato alla Regione Calabria (deliberazione del DG n. 2000 del 19/08/2025), che, in aggiunta al periodo ferragostano, si nutre della bagarre politica per il voto anticipato del 5 e 6 ottobre prossimi”.

“Il documento riguardante l’Atto Aziendale presenta alcune necessarie modifiche, che correggono incongruenze e specifici aspetti che violavano le normative vigenti, relativamente sia alla rete ospedaliera che a quella dei Distretti sanitari – chiarisce Laghi – . Presenta però profonde modifiche organizzative, di carattere generale, del tutto ingiustificabili, che di fatto accentrano il potere decisionale nelle mani di pochissimi, in diretto collegamento con la Direzione generale dell’Azienda sanitaria. E questo – continua il consigliere – senza alcuna necessità e senza alcun vantaggio per la sanità e dunque per i cittadini, ma con evidente utilità politica”.

“La creazione di una figura, del tutto nuova, sovraordinata rispetto alle Direzioni Mediche dei tre ospedali spoke, di una figura analoga per tutti e sei i Distretti Sanitari dell’ASP e infine, ma non certo da ultimo, un Direttore di riferimento dell’area economico-finanziaria aziendale rappresenta – sostiene il Consigliere Laghi – una indebita “semplificazione” che facilita soltanto il controllo della Direzione Generale sulle attività cliniche ed economiche dell’Azienda sanitaria, favorendone unicamente il controllo politico, senza apportare alcun reale vantaggio alle popolazioni della più grande ASP della Calabria”.

“Ci sono ora trenta giorni di tempo per le controdeduzioni da parte del Dipartimento regionale che spero e chiedo – conclude Laghi – vigili con severa attenzione per ripristinare la piena conformità dell’Atto alla normativa e ai reali interessi dei cittadini. Seppur nel pieno della campagna elettorale, personalmente non abbasserò il livello di guardia per contrastare ogni tentativo di assoggettare la sanità pubblica ad interessi che non siano esclusivamente il diritto alla salute delle popolazioni calabresi”.

