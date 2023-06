Anas, chiusura notturna dello svincolo di Cosenza Sud e del sottopasso

COSENZA – Sarà in vigore dalle 22 di domani, sabato 10 giugno, e fino alle ore 10 di domenica, la chiusura delle rampe in ingresso e di uscita in direzione sud, dello svincolo autostradale di Cosenza Sud, dell’A2. La chiusura è stata disposta da Anas per consentire gli interventi di riqualificazione funzionale della pavimentazione programmati sull’Autostrada del Mediterraneo. Per tale motivo si rendono necessarie limitazioni al traffico, in esclusivo orario notturno.

Nel dettaglio, tra le ore 22:00 di domani e le ore 10:00 di domenica 11 giugno, sarà in vigore la chiusura al traffico delle rampe in ingresso e di uscita, direzione sud, dello svincolo di Cosenza Sud, in prossimità del km 260,950. Inoltre, a partire da domani e fino a domenica (nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 10:00 del giorno successivo), sarà chiuso il sottopasso comunale di via Pasquale Rossi con allaccio direzione A2 Autostrada del Mediterraneo.

Il traffico veicolare in ingresso in autostrada allo Svincolo di Cosenza Sud km 260,950, in direzione Reggio Calabria, dovrà immettersi in A2 direzione Salerno, fino al successivo svincolo autostradale di Cosenza Nord/Rende (km 255,290) con rientro allo stesso svincolo in A2 direzione Reggio Calabria. Per il traffico veicolare in uscita dallo svincolo di Cosenza Sud (km 260,950), diretto in centro Citta, si consiglia lo svincolo autostradale di Cosenza Nord/Rende (km 255,290).