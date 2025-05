Amaco Cosenza: a rischio 120 posti di lavoro, interrogazione urgente al presidente Occhiuto

- Advertisement -

COSENZA – La crisi in cui versa l’Amaco, storica azienda del trasporto pubblico urbano a Cosenza”, mette a rischio 120 posti di lavoro. Il capogruppo del M5s alla Regione Davide Tavernise ha presentato in merito un’interrogazione urgente al presidente della Giunta regionale per “fare chiarezza sulla drammatica crisi che sta travolgendo l’Amaco spa”.

“La situazione è ormai insostenibile – afferma Tavermise – e impone un intervento immediato da parte della Regione. Amaco, interamente partecipata dal Comune di Cosenza e consorziata nella società Co.Me.Tra. S.c.a.r.l., concessionaria del servizio Tpl in regime transitorio fino al 2026, è oggi in liquidazione giudiziale. La Procura di Cosenza aveva già richiesto il fallimento nel novembre 2022 per gravi problemi di insolvenza e gestione. Il Tribunale ha dichiarato l’insolvenza a novembre 2023, confermata dalla Corte d’Appello a maggio 2024: oltre 16 milioni di euro di debiti e capitale sociale azzerato”.

“L’ex amministratore unico, Paolo Posteraro, è indagato per bancarotta fraudolenta e falso in bilancio, con ipotesi di ‘dissesto irreversibile‘ causato da ‘operazioni dolose’. Il curatore della liquidazione giudiziale, Fernando Caldiero, ha tentato più volte di vendere o affittare il ramo d’azienda relativo al Tpl, senza successo. L’ultima asta, ad aprile 2025, è andata deserta. Né Cometra né Ferrovie della Calabria hanno partecipato ai bandi. La scadenza dell’esercizio provvisorio è prevista a settembre 2025″.

“A pesare sulla scarsa attrattività dell’operazione – sostiene ancora Tavernise – c’è anche la vicina scadenza della concessione, fissata al 2026. Inoltre, sono emersi dubbi sulla legittimità di un eventuale affitto del ramo Tpl a soggetti esterni al consorzio Cometra, in contrasto con il suo statuto. I sindacati hanno espresso forti perplessità. I lavoratori operano con mezzi obsoleti, mentre 22 nuovi autobus acquistati da Cometra restano inutilizzati a causa di problemi burocratici. Ho quindi chiesto al presidente della Regione quali iniziative urgenti intenda adottare per garantire i livelli occupazionali, la qualità e la continuità del servizio di trasporto pubblico nell’area cosentina. La Regione ha una responsabilità diretta e non può voltarsi dall’altra parte: il futuro di 120 lavoratori, la mobilità dei cittadini e un servizio pubblico essenziale sono in grave pericolo“.