All’Annunziata donate sacche porta drenaggio in stoffa: praticità, discrezione e dignità per le donne operate al seno

Il prezioso dono è stato consegnato dal "Gruppo creativo-solidale" di Casali del Manco a sostegno delle pazienti della Senologia di Cosenza

COSENZA – Sacche porta drenaggio realizzate in stoffa per accompagnare con discrezione, cura e dignità i primi giorni del post-operatorio. È il prezioso regalo che negli scorsi giorni è arrivato all’ospedale Annunziata di Cosenza consegnato dal “Gruppo creativo-solidale” di Casali del Manco a sostegno delle donne operate al seno, pazienti della Senologia di Cosenza.

A consegnarle, in rappresentanza del gruppo Marianna Pecora. Le borse porta-drenaggio sono state realizzate con i tessuti di Luigia Granata e consentono alle pazienti di trasportare in modo più agevole e meno visibile i drenaggi che, inevitabilmente, si devono introdurre dopo operazioni importanti. Oltre all’utilità pratica, le borse donate danno un grande supporto emotivo a chi affronta interventi chirurgici invasivi.

Ad accogliere Marianna Pecora in reparto i dottori Andrea Valente e Antonio Curcio, insieme alla caposala Rosanna Mazzulla e alle infermiere Erika Maradei e Simona Attademo. A loro il ringraziamento del “Gruppo creativo-solidale” e dell’amministrazione comunale di Casali del Manco.

