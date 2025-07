Alberi alti, arbusti incolti ed erbacce tra via P. Rossi e via De Rada. La denuncia: «Siamo allo stremo»

- Advertisement -

COSENZA – “Sono ormai due anni che il Comune di Cosenza non provvede allo sfalcio dell’erba e ora la situazione per noi è alla stremo“. È questo lo sfogo e la richiesta di aiuto che è arrivata alla redazione di QuiCosenza da parte di alcuni cittadini della città dei Bruzi che abitano tra Via Pasquale Rossi e Via Gerolamo De Rada. Qui gli alberi, ormai alti e eccessivamente folti, protendono sui balconi delle abitazioni e le erbacce, alte e incolte, si intrufolano anche sui terrazzi. Le persone che abitano in quella zona sono estremamente preoccupate: “Abbiamo alberi che arrivano sul balcone e la zona è altamente a rischio incendio”. In questo periodo di allerta, infatti, la presenza di vegetazione folta rischia di alimentare roghi proprio in prossimità delle case. I cittadini, segnalano, inoltre, che questa estrema presenza di verde mette a rischio la sicurezza favorendo l’intrusione di persone che possono spingersi fin dentro le case.