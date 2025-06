Al via Calabria in Fabula 2025: prima tappa a Cosenza il 14 e 15 giugno

- Advertisement -

COSENZA – Riparte da Cosenza “Calabria in Fabula”, il progetto di teatro itinerante ideato e promosso da Teatro in Note con la direzione artistica di Vera Segreti. Il 14 e 15 giugno si aprirà, per la prima volta nella Città dei Bruzi, la terza edizione del festival che intreccia arti sceniche e visive in un racconto corale della Calabria, attraversando le cinque province per restituire storie, visioni e identità del territorio.

Primo appuntamento sabato 14 giugno, alla Casa delle Culture di Cosenza, alle ore 17:30 per la conferenza stampa di apertura alla presenza della direttrice artistica Vera Segreti, del sindaco Franz Caruso e della delegata alla Cultura Antonietta Cozza. L’incontro inaugura ufficialmente un nuovo capitolo di questa narrazione itinerante, rappresentato dal progetto grafico ideato e realizzato dal visual designer Angelo Gallo, che quest’anno si avvale della direzione organizzativa di Marianoemi Gervasi e Simone Toscano.

Alle 18:00, sempre alla Casa delle Culture, Daniele Moraca guiderà il pubblico in un “Ritratto di un cantautore”, concerto-spettacolo in chiave acustica che rende omaggio alla grande canzone d’autore italiana, intrecciando note e parole per offrire uno sguardo autentico sulla storia e sull’identità musicale del nostro Paese. Moraca porterà sul palco l’anima più profonda della tradizione cantautorale, in un percorso riflessivo e coinvolgente che ripercorre le tappe più importanti della sua carriera.

A partire dalle 18:45 di sabato, e per tutta la durata della tappa cosentina, sarà invece possibile visitare la mostra fotografica “Ritratti d’attore” di Ivana Russo, che con questo progetto propone una narrazione visiva inedita del lavoro attoriale: gli scatti esposti non si limitano a rappresentare i personaggi interpretati, ma indagano il mestiere dell’attore nella sua dimensione più profonda e quotidiana.

In serata protagonista invece un altro luogo simbolo della città: Villa Rendano, dove alle 21:00 andrà in scena “Patres”, spettacolo scritto e diretto da Saverio Tavano e interpretato da Dario Natale e Gianluca Vetromilo. Una produzione firmata Residenza Teatrale Ligeia e Scenari Visibili, che affronta il tema dell’assenza e dell’attesa: quella di un figlio cieco, giovane Telemaco paralizzato davanti all’orizzonte calabrese, nella speranza del ritorno di un padre inafferrabile. Una riflessione potente sull’impossibilità dell’incontro e del rapporto padre-figlio, dove il mare diventa spettatore e protagonista.

Domenica 15 giugno, sempre nei giardini di Villa Rendano, la prima tappa di Calabria in Fabula 2025 si chiuderà con “Canzoni col Rossetto”, concerto-spettacolo con Vera Segreti, voce protagonista, accompagnata dai musicisti Sasà Calabrese, Salvatore Cauteruccio e Roberto Risorto. Un atto musicale intimo e intenso prodotto da Teatro in Note, in cui brani scelti con cura dal repertorio cantautorale italiano si trasformano in racconti dal forte impatto emotivo. Il rossetto, segno fragile e tenace, diventa filo conduttore di una narrazione personale che trova nella musica il suo linguaggio più diretto.

Alla fine di ogni spettacolo sarà possibile incontrare gli artisti per un momento di incontro e confronto.

«Aprire questa edizione da Cosenza, città in cui arte e spettacolo hanno sempre trovato ascolto e partecipazione, è per me un inizio simbolico e molto sentito – ha dichiarato la direttrice artistica Vera Segreti –. Tornare sul palco con “Canzoni col Rossetto”, dopo un lungo periodo di distanza dalla scena, è un modo per riallacciare il dialogo con il pubblico e con una parte fondamentale del mio percorso, restituendo spazio a una voce che oggi sente più che mai il bisogno di raccontare e raccontarsi».

Il progetto, realizzato in partenariato con Scena Verticale e AttorInCorso, è co-finanziato dal PSC – Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02, erogato ad esito dell’Avviso “Progetti Speciali per lo sviluppo dell’attività teatrale” della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura – III annualità.