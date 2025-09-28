Al via anche a Cosenza il Censimento permanente 2025: dal 6 ottobre al 23 dicembre

- Advertisement -

COSENZA – Dal 6 ottobre prende il via il Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni condotto dall’Istat, che quest’anno coinvolgerà 2.533 Comuni su tutto il territorio nazionale, per un totale di circa 1,5 milioni di famiglie e individui. Anche il Comune di Cosenza partecipa all’indagine che andrà avanti fino al 23 dicembre 2025.

L’iniziativa, a cadenza annuale, rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere in modo dettagliato le caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione italiana, con la possibilità di confrontare i dati raccolti con quelli del passato e con quelli di altri Paesi europei.

Come funziona il Censimento

Il Censimento permanente, a differenza di quelli tradizionali decennali, si basa su un modello innovativo che integra: Tre diverse rilevazioni campionarie: “da Lista”, “Areale – componente A” e “Areale – componente L2”. Questa metodologia consente all’Istat di fornire informazioni aggiornate, tempestive e rappresentative dell’intera popolazione, con un contenimento significativo dei costi e una riduzione del carico statistico per le famiglie.

Le famiglie coinvolte riceveranno a casa una lettera con tutte le istruzioni per partecipare al Censimento. Rispondere al questionario è un obbligo di legge, ma soprattutto un atto di responsabilità civica che contribuisce a delineare con precisione la fotografia dell’Italia di oggi.

Le informazioni raccolte attraverso il Censimento saranno fondamentali per aggiornare i dati su:

– Istruzione

– Occupazione

– Condizioni abitative

– Mobilità e trasporti

Dati che non solo servono a descrivere la società italiana, ma guidano le politiche pubbliche e le scelte strategiche delle istituzioni, a livello locale e nazionale. I primi risultati dell’edizione 2025 saranno pubblicati a partire da dicembre 2026, andando ad arricchire l’importante patrimonio informativo dell’Istat, utile per pianificare servizi, infrastrutture e interventi sociali a misura dei cittadini.

E’ importante che tutte le famiglie campione collaborino attivamente rispondendo in modo completo e accurato. Francesco Maria Chelli, Presidente dell’Istat, sottolinea che “il Censimento è una fonte inestimabile di conoscenze per la collettività e le Istituzioni e rappresenta un grande momento di ascolto e dialogo tra le parti”.