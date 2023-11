Al Mariano Santo con il reparto di Oncologia si completa il Polo Onco-Ematologico dell’Annunziata

A Cosenza, con l’ultimazione del reparto di Oncologia del presidio ospedaliero del Mariano Santo si completa il Polo Onco-Ematologico dell’Ospedale dell’Annunziata. Un cammino, un progetto completato, che era fermo, seppur con qualche mese di ritardo che come ha detto il commissario straordinario dell’AO, Vitaliano De Salazar aveva ereditato dalle precedenti gestioni.

Invece per quanto riguarda Azienda Zero, la nuova struttura sanitaria calabrese dove De Salazar è commissario fino al prossimo 31 dicembre, sottolinea come lui sia venuto a Cosenza per l’ospedale di Cosenza, per il grande progetto che si sta realizzando con l’Università, “un progetto agli albori – ha spiegato- che però sta già vedendo i suoi frutti. Quindi se riuscirò a vincere la selezione, sarò il direttore generale dell’Ospedale di Cosenza”.

Mentre il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, presente all’inaugurazione, ha ribadito l’importanza dell’ attuazione del nuovo Ospedale Hub. “Mi fa piacere che questo presidio possa avere una funzione importante per il territorio ma rimango dell’idea che bisogna realizzare il nuovo ospedale hub, perché l’Annunziata non è più in grado di contenere le richieste del territorio”.