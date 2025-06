COSENZA – La vicenda relativa alla graduatoria degli Oss (operatori socio sanitari) in provincia di Cosenza è tornata di attualità negli ultimi giorni grazie ad un nuovo sit-in dell’Usb, Unione sindacale di base.

I lavoratori insieme ai rappresentanti sindacali, infatti, continuano già da mesi la loro battaglia ed ancora una volta hanno deciso di far sentire la propria voce. La richiesta nei confronti dell’Asp di Cosenza è lo scorrimento della graduatoria in considerazione delle esigenze dei presidi ospedalieri che necessitano di queste figure.

“Non capiamo perché l’Asp di Cosenza – ha detto Caterina Falanga dell’USB di Cosenza – non abbia utilizzato questi mesi per far scorrere la graduatoria e sanare alcune criticità”.

La figura degli Oss negli ospedali è abbastanza richiesta: “La direzione sanitaria di Paola – ha detto ancora Falanga – aveva chiesto qualche tempo fa dodici Oss ed un’altra richiesta era stata quella della direzione sanitaria di Castrovillari. Questo solo per citare alcuni presidi che sono fondamentali per le aree chirurgiche. Un altro esempio, poi, è quello di Corigliano Rossano“