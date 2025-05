A Cosenza la tappa del tour di prevenzione e sensibilizzazione contro il melanoma

- Advertisement -

COSENZA – “L‘unica tappa calabrese del tour di prevenzione e sensibilizzazione contro il melanoma è stata ospitata a Cosenza. Ne siamo molto soddisfatti perché l’iniziativa si inserisce nell’ambito delle politiche per la salute ed il benessere dei cittadini che stiamo portando avanti con successo da tempo”. E’ quanto affermano il sindaco Franz Caruso e l’assessore alla salute Maria Teresa De Marco, esprimendo soddisfazione per il progetto Heliocare organizzato in sinergia con la società scientifica SiDeMaST e l’agenzia della logistica Verba Volant, che il Comune di Cosenza ha supportato sin dalla prima ora ritenendo l’iniziativa di assoluta valenza tant’è che ha permesso a circa 200 cittadini di usufruire di uno screening gratuito.

“In particolare – proseguono Franz Caruso e Maria Teresa De Marco – esprimiamo il nostro più sentito ringraziamento ai prestigiosi dermatologi Francesco Rizzuto, Maria Passante, Martina Tolone e Luigi Bennardo che hanno prestato la propria professionalità, a titolo totalmente gratuito, per la buona riuscita del progetto che ci auguriamo possa ripetersi in futuro”.

“La pelle è l’organo più esteso del corpo umano – sottolinea Maria Teresa De Marco – e il melanoma è uno dei principali tumori che insorgono in giovane età e attualmente il terzo tumore più frequente in Italia al di sotto dei 50 anni per cui è necessario portare avanti pratiche di prevenzione per la diagnosi precoce. Abbiamo, quindi, offerto ai nostri concittadini un’occasione importante per conoscere da vicino la propria pelle e imparare a proteggerla grazie alla campagna di sensibilizzazione Heliocare con SiDeMaST che da molti anni li vede parte attiva su questa importante tematica, sulla quale come medico e come amministratore pubblico anch’io mi sento particolarmente impegnata”.