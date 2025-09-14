A Cosenza la Consulta dei Presidenti del Sud della FIPAV. Succurro: «Grande opportunità di condivisione»

- Advertisement -

COSENZA – Domani lunedì 15 settembre, nel Palazzo della Provincia di Cosenza, si terrà un appuntamento di grande rilievo per il mondo della pallavolo: la Consulta dei Presidenti dei Comitati Regionali del Sud della FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo.

Un evento di grande portata per il panorama sportivo meridionale e calabrese, che riunirà i principali attori del movimento pallavolistico del Sud Italia. Un incontro che rappresenta un momento storico di confronto, dialogo e pianificazione strategica per la crescita e lo sviluppo della pallavolo nelle regioni del Sud. Sarà l’occasione per definire linee guida comuni, condividere esperienze, individuare nuove opportunità e rafforzare la collaborazione tra le diverse realtà regionali, con l’obiettivo di promuovere un movimento sempre più forte, inclusivo e rappresentativo.

“Siamo estremamente onorati di poter ospitare un evento così importante per la pallavolo del Sud Italia. – ha detto la presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro – Questa consulta rappresenta un momento di grande opportunità per condividere idee, strategie e progetti che possano contribuire alla crescita del nostro sport e alla valorizzazione dei talenti locali – aggiungendo che – la Provincia di Cosenza si impegna a sostenere e promuovere lo sviluppo del movimento pallavolistico in tutte le sue forme, affinché possa diventare un elemento di coesione e di orgoglio per la nostra comunità”.

Consulta dei Presidenti del Sud della FIPAV: ci sarà anche il presidente Manfredi

Alla Consulta parteciperà anche, per la prima volta, il presidente della Federazione italiana pallavolo, Giuseppe Manfredi, reduce dalla splendida vittoria del Mondiale femminile in Thailandia. Sarà un momento, il primo di una serie che verranno svolti anche nelle altre regioni, al quale parteciperanno, oltre ai sei presidenti regionali (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata e Molise) anche i consiglieri regionali del comitato Fipav Calabria e i tre presidenti territoriali dei comitati di Cosenza, Calabria Centro e Reggio Calabria.

Spazio anche all’aspetto tecnico perché, parallelamente, si terrà un incontro tra i sei responsabili dei Centri di qualificazione regionale che saranno coordinati da coach Pasquale D’Aniello, fresco vincitore dei campionati europei di Sitting Volley femminile.

“Invitiamo tutti gli attori coinvolti, dagli addetti ai lavori agli appassionati, a partecipare a questa giornata di confronto e di speranza, certi che insieme possiamo costruire un futuro sempre più brillante per la pallavolo nel nostro territorio”.