A Cosenza il progetto dell’AISM “Cambia il Finale”, per le donne discriminate due volte

COSENZA – Entra nel vivo il progetto “Cambia il Finale” per combattere la doppia discriminazione nei confronti le donne affette da sclerosi multipla. Si tratta di un progetto che si inserisce in un contesto sociale in cui le donne con disabilità continuano a lottare per l’inclusione e l’uguaglianza affrontando una serie di sfide trasversali in molteplici ambiti. Sfide che si manifestano nel lavoro, negli aspetti sociali, relazionali e di vita quotidiana; ma anche nelle dinamiche familiari, nelle interazioni comunitarie, e nei percorsi di accesso ai servizi socio-sanitari.

Spesso, molte donne con SM si trovano ad affrontare condizioni di invisibilità, discriminazione, violenza, molestie e difficoltà che influenzano profondamente la loro integrazione e inclusione nella società. La discriminazione multipla che queste donne affrontano rappresenta una sfida significativa, ma attraverso l’azione congiunta e l’educazione si può creare un cambiamento positivo e duraturo.

In Calabria, la marcia dei lavori, come del resto su tutto il territorio nazionale, prosegue a ritmi serrati, interessanti e coinvolgenti: un primo incontro si è tenuto all’inizio di febbraio a Vibo Valentia, durante il quale i rappresentanti di AISM hanno presentato la visione, gli obiettivi e le strategie del progetto. Una bella giornata che ha visto coinvolte, oltre a numerose donne e ragazze con SM, diverse figure chiave, tra cui esperti del settore, volontari e membri delle diverse Sezioni AISM provenienti da tutta la Calabria, che hanno collaborato per delineare un piano d’azione concreto per il cambiamento.

La seconda fase avverrà domani, 2 marzo, a Cosenza, presso la Sala degli Stemmi della provincia di Cosenza. L’idea di tenere questo creativo “Tour Regionale”, che avverrà in luoghi diversi di volta in volta, segue uno schema di interazione sociale che consente di avere un contatto diretto con gli attori e le istituzioni del territorio, ma anche per dare un segnale di profonda vicinanza a tutte le donne con SM. Il secondo incontro di Cosenza propone degli spunti molto interessanti, grazie alla presenza di importanti figure di AISM Nazionale, come Federica Terzuoli e Marcella Mazzoli (Direzione e Gestione Sviluppo Territoriale AISM), insieme a Rossella Barberio (Avvocatessa e Consigliera di parità Provincia di Cosenza).