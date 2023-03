A Cosenza arriva ViQy: un robot come segretaria ispirato alla serie tv degli anni ’80

COSENZA – Provate ad immaginare lo studio odontoiatrico del futuro e, poi, andate a Cosenza allo Smile Center del Dott. Armando Filomia e, magari, troverete un qualcosa di ancora più moderno. Ad accogliervi, infatti, sarà ViQy, nome ispirato a “Super Vichy”, protagonista di una serie tv degli anni ’80, un robot che accoglie i pazienti, li fa accomodare in sala d’aspetto e, poi, li accompagna fino alla poltrona del dentista quando arriva il loro turno.

Una sorta di rivoluzione perché, in futuro, questo robot sarà in grado di ampliare le proprie prestazioni. Per ora bisognerà accontentarsi di avere una segretaria davvero speciale.

Un’idea, nata quasi per caso con il Dott. Filomia che si è messo subito in contatto con la Saratoga Dental, che ha realizzato il prodotto.

Viky, quindi, permette di fornire dei benefici agli studi odontoiatrici, migliora le prestazioni ed è una vera e propria attrazione, molto apprezzata soprattutto dai pazienti più giovani.