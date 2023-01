Cosenza, dalla prossima settimana al via i lavori di forestazione urbana

COSENZA – “Se hai un vestito ( in buono stato ) che al tuo bimbo/a non va più, lo prendiamo noi. Lo scorso anno, grazie alle vostre donazioni, siamo riusciti a distribuirne circa 200. Questo significa che a 200 bimbi è stato donato un sorriso e la possibilità di vivere un momento di allegria”. Fare del bene, riempie il cuore di chi lo fa. Questo è lo spirito dell’Associazione IONOI ODV che attraverso il progetto “Il mondo che vorrei”, organizza la 2° edizione della raccolta dei vestiti di Carnevale.

L’Associazione, IONOI ODV

Nasce nel 2019 con l’intento di promuovere l’autonomia personale e sociale, nel dare benessere psicofisico, supporto didattico e psicologico ai ragazzi, sostenere l’inclusione dei ragazzi diversamente abili attraverso percorsi psicopedagogici con l’ausilio di un’equipe professionale. Dopo i duri anni della pandemia l’Associazione ha aperto le porte alla Rete Solidale “Il mondo che vorrei”, un supporto alle famiglie in difficoltà presenti sul territorio con tutta una serie di progetti volti ad alleggerire il disagio economico. In questo momento, l’Associazione è attiva per il recupero degli abiti carnevaleschi per i bambini meno fortunati, usati ma in buono stato di conservazione, per poterli successivamente distribuire ai bimbi presenti sul territorio senza dimenticare quelli ospitati nelle case famiglia della città.

Dove consegnare e chi contattare?

Associazione IoNoi odv: Concetta Cianni

Il mondo che vorrei rete solidale: Paola Musmanno – Genny Mancuso

Aeop Provincia Di Cosenza: Lia Deni – Assunta Giordano

MONTALTO DONA con il cuore: Giusy Verduci

Sede Villaggio: Vanessa Cribari

Sede Ricicliamoci San Fili: Favaro Silvia

Sede associazione La Spiga OdV Mendicino: Carmen Vilardo

Noemi Kappa Eventi Marano e zone limitrofe

Gruppo LiFE: Tecla Morelli

Maria Francesca Berardi zona presila

Gruppo Noi per Voi Scigliano: Maria Montanaro

Belli e Monelli viale della Repubblica: Simona Caruso

La femme chic Castrolibero: Cordua Giovanna

Sede San Francesco Assistenza Domiciliare piazza Europa: Tucci Luigi

Negozio Frutta e verdura Roges: Asia Giovy

Parafarmacia Carmen Bria Farmasanity Taverna di Montalto

Officina Smeriglio taverna di Montalto

Regalo col cuore COSENZA: Alessandra Matragrano – Antonella Cundari

Andrea Metallo – Matteo Ma – Giulia Manna – Cariolo Cosimo – Rosita Carvelli – Mariangela Iannuzzi – Rosa Brunetti