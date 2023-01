Cosenza, parte una raccolta di vestiti di Carnevale per i bimbi in difficoltà

COSENZA – “Su indicazione del sindaco Franz Caruso e su proposta dell’assessore al benessere e ai diritti degli animali Veronica Buffone – ha affermato il presidente Chiara Penna – abbiamo provveduto ad integrare e ad adeguare alla nuova normativa vigente il regolamento per la tutela degli animali del comune di Cosenza. Si tratta di uno strumento indispensabile per prevenire il randagismo e per contrastare l’odioso fenomeno dell’abbandono, a tutela degli animali stessi e della sicurezza pubblica. L’amministrazione Comunale ritiene, a giusta ragione, che controllare questo fenomeno è estremamente importante, attese le ripercussioni che può avere sulla situazione sanitaria comunale e sull’incolumità pubblica, che lo pongono come una vera e propria emergenza sociale. Partendo dal presupposto che gli animali, soprattutto quelli definiti da “affezione”, hanno assunto sempre maggiore rilievo nella nostra società, è evidente che si rende doveroso assicurarne la tutela anche attraverso un approccio multidisciplinare, tra cui è essenziale la promozione, nel sistema educativo di tutta la popolazione, la cultura del rispetto e della protezione dei diritti degli animali e il principio della corretta convivenza con essi”.

per entrare in vigore, il regolamento dovrà ora essere portato al vaglio del Consiglio Comunale"."E' un atto di civiltà – ha affermato dal canto suo l'assessore Buffone – che ci consente di intervenire con maggiore forza in un settore molto importante della vita pubblica cittadina e rispetto ad un'azione volta alla tutela del bene pubblico e, quindi, anche degli animali, che stiamo portando avanti con estrema determinazione. Ciò è stato possibile anche grazie alla sensibilità sulla tematica mostrata dal sindaco Franz Caruso, che si è fatto promotore in prima persona della campagna istituzionale di sensibilizzazione contro l'abbandono degli animali avviata nello scorso mese di luglio. Dirimente in questo settore è stata e rimane la collaborazione fattiva con le diverse associazioni presenti sul territorio, con la stessa Asp e con la Polizia Provinciale". "Sono soddisfatta per l'attività che abbiamo messo in piedi e che abbiamo portato avanti in commissione – conclude Chiara Penna – che ha fatto registrare la piena collaborazione di tutti i consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione. Ovviamente,"