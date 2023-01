Abbandono e randagismo, Cosenza approva il regolamento per i diritti degli animali

COSENZA – “Con l’approvazione del Regolamento della Consulta per le attività economiche e produttive da parte del Consiglio Comunale, nella seduta del 29 novembre scorso, abbiamo reso operativo uno strumento partecipativo importante per dare voce ai commercianti della città, non solo quelli del centro cittadino, ma anche quelli che operano nelle frazioni e nel centro storico”. E’ quanto afferma il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, invitando tutti gli operatori del commercio cosentino ad iscriversi alla Consulta per essere protagonisti delle politiche attive di valorizzazione del settore.

“Attraverso quest’organo consultivo e propositivo – prosegue il primo cittadino di Cosenza -concretizziamo un’interazione attiva e diretta tra commercianti e amministrazione pubblica, per promuovere insieme il territorio, tutelando e valorizzando le attività produttive della città. L’idea è quella di dar vita ad un percorso di crescita partecipato e condiviso che porteremo avanti anche individuando azioni concrete di semplificazione burocratica in grado di snellire le procedure. L’obiettivo è quello di contrastare la desertificazione commerciale e rafforzare le economie urbane, anche a seguito della grave crisi economica che stiamo ancora vivendo per via dell’emergenza sanitaria prima e della guerra in Ucraina poi. A tal fine sono anche indispensabili politiche di rigenerazione urbana innovative capaci di rendere le città luoghi di ideazione di servizi e nuovi prodotti. Siamo consapevoli del ruolo centrale che il terziario di mercato riveste per il progresso delle città che quindi vogliamo incrementare e consolidare”.

“Ringrazio, per il lavoro svolto l’assessore Massimiliano Battaglia – conclude il sindaco Franz Caruso – la presidente, Assunta Mascaro, ed i componenti della Commissione consiliare alle attività produttive, che hanno portato avanti l’iter per l’istituzione della Consulta comunale del Commercio in stretta sinergia e collaborazione, dimostrando sensibilità e attenzione verso il settore“.