COSENZA – Da oggi al via in città un nuovo servizio per la gestione delle emergenze sul territorio del 118, che sarà attivo 24 ore su 24. Si tratta dell’impiego dell’Automedica. Ciò è stato reso possibile grazie all’intervento delle associazioni ‘Misericordia’ e ‘Nuova Croce Azzurra’ di Cosenza.

L’automedica è un mezzo di soccorso utilizzato per trasportare sul luogo dell’evento un’equipe sanitaria con competenze avanzate e la relativa attrezzatura medica. Le dimensioni ridotte, rispetto a quelle di un’autoambulanza e la maggiore agilità, permettono all’equipaggio una grande rapidità di intervento; l’utilizzo di un’automedica permette inoltre di rendere gli spostamenti dell’equipaggio indipendenti da quelli del paziente.

Lo speciale veicolo può fornire coordinamento e supporto avanzato ai mezzi di soccorso di base in caso di situazioni gravi o particolarmente complesse, e ancora può intervenire per trattare direttamente un paziente che non necessiti del successivo trasporto in ospedale. Il diverso uso del mezzo dipende, ovviamente, da come è articolato e gestito il sistema di emergenza.

L’equipe di riferimento dell’automedica

L’equipaggio è formato da tre persone: un medico, spesso anestesista-rianimatore o inquadrato nella disciplina di medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza, proveniente dalla rianimazione, dal pronto soccorso o dipendente del 118; un infermiere di area critica, proveniente dal pronto soccorso, dal reparto di rianimazione o dal 118; un autista soccorritore.

A differenza degli equipaggi con solo soccorritori, l’equipaggio sanitario dell’automedica (medico e infermiere) può somministrare farmaci, effettuare manovre invasive come le iniezioni, l’intubazione orotracheale o il drenaggio di emergenza di pneumotorace, dichiarare lo stato di morte ed effettuare diagnosi anche analizzando il tracciato dell’elettrocardiogramma fatto al paziente, che in alcune realtà viene anche trasmesso alla centrale operativa del 118 e al pronto soccorso verso cui l’ambulanza è destinata, in modo che il cardiologo possa cominciare a valutare il paziente ancor prima del suo arrivo. Questo nuovo servizio è un grande passo in avanti per la città di Cosenza e per le zone limitrofe.