Denunciati due finti medici dello sport e un procacciatore di clienti

COSENZA – Un minuto di silenzio in memoria di Saverio, Aldo e Mattia, i tre fratelli morti nel rogo di Catanzaro, è stato osservato prima di far partire il corteo della pace a Cosenza, organizzato dalla Cgil e da altre associazioni. Un corteo, quello di ieri, dove i manifestanti hanno ribadito il loro dissenso contro la guerra in Ucraina e contro gli altri conflitti in tutto il mondo. Una guerra quella in Ucraina, dove tutti ne invocano la fine ma fino ad oggi, Unione Europea e Nato, non hanno fatto nulla di concreto per far partire dei veri e propri negoziati tra la Russia e l’Ucraina. I manifestanti, dopo essersi ritrovati in Piazza Loreto, hanno attraversato il centro città, per arrivare fino a Piazza dei Bruzi, dove si sono esibiti Dario Brunori, Rosa Martirano e Franco Caccuri. Un corteo, quello di Cosenza che si è svolto in contemporanea con altre città d’Italia, per poi culminare nella manifestazione del prossimo 5 novembre a Roma, con un’unica grande manifestazione.