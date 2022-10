COSENZA – Ha fatto tappa a Cosenza la teca con all’interno, la Quarto Savona 15, nome in codice della Fiat Croma blindata saltata in aria il 23 maggio 1992, allo svincolo per Capaci, insieme alla macchina di Giovanni Falcone e Francesca Morvillo. Al volante della QS15, il giovanissimo agente Vito Schifani, e con lui l’agente Rocco Dicillo e il caposcorta di Falcone Antonio Montinaro. Un messaggio importante, quello della presenza della Quarto Savona 15 a Cosenza come nelle altre piazze italiane, ha affermato Tina Montinaro, vedova dell’agente Antonio Montinaro, per dimostrare che non li hanno fermati, riferendosi al giudice Falcon,e alla moglie ed a tutta la scorta. “Di quanto accaduto quel 23 maggio 1992 – ha spiegato sempre Tina Montinaro, rivolgendosi agli studenti ed alle numerose autorità civili e militari presenti, – non bisogna mai smettere di parlarne, perché la lotta alla mafia continua e proprio da quel giorno sono venute fuori le coscienze”. La teca con all’interno la Quarto Savona 15, è posizionata in Piazza 11 Settembre e sarà possibile visitarla fino a domani.