COSENZA – E’ una vera e propria odissea quella che quotidianamente si trovano a dover affrontare gli utenti al Cup di Cosenza, dove si possono prenotare, pagare Ticket, disdire e cambiare appuntamento di diversi tipi di prestazioni sanitarie. Infatti la media dell’attesa per ogni utente per esser ricevuto agli sportelli è di “Seicentotrenta” minuti, ossia 10 ore e 30 minuti. Dunque, file ed attese interminabili per gli utenti, ed in questo caso si tratta di pazienti, il più delle volte con gravi patologie. Su circa 10 sportelli che dovrebbero erogare i vari servizi con altrettanti operatori, mediamente ne funzionano solo tre. Pertanto è immaginabile come per molti di loro, pagare il ticket o prenotarsi per ogni altra prestazione sanitaria è quasi una chimera.