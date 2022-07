Vacanze e viabilità, iniziata la rimozione dei cantieri. Via anche quelli mobili sulla A2

COSENZA – A partire dalla scorsa settimana e fino al 4 settembre, Anas ha annunciato che saranno rimossi più della metà dei cantieri per facilitare la viabilità nel periodo delle vacanze. Inoltre, Lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo” tutti i cantieri mobili attivi saranno completamente rimossi entro venerdì 22 luglio. Le prime rimozione sono iniziate già da questa settimana, in particolare sulla corsia Sud e nel tratto tra Cosenza e Altilia. Operazione sollecitata più volte da istituzioni e cittadini e messa in atto da Anas proprio in previsione dell’aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti dei vacanzieri. E per facilitare la circolazione sulla rete stradale e autostradale di competenza, Anas rimuoverà oltre 500 cantieri, più della metà dei quali ad oggi sono attivi (oltre mille), con l’obiettivo di offrire un viaggio più confortevole e sicuro, non solo per spostamenti di breve e medio raggio, ma anche di lungo raggio.

La riduzione dei cantieri stradali Anas si inserisce nell’ambito del Piano concordato e promosso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims). L’operazione di rimozione cantieri si unisce al Piano Anas mobilità estiva 2022, che sarà varato a breve, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, insieme a Viabilità Italia, al Ministero degli Interni, all’Aiscat, alla Protezione Civile, alla Polizia Stradale, alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Come detto, lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo” le attività finalizzate al ripiegamento dei cantieri sono state avviate e sono in corso al fine di consentire la rimozione degli stessi e a garantire, entro il 22 luglio, il transito in carreggiata a doppia corsia per direzione di marcia. Sporadici cantieri temporanei – ha infine fatto sapere Anas, potranno essere materializzati nei giorni centrali della settimana e prontamente rimossi prima dei fine settimana.