Cosenza, il centro storico torna a fare da cornice al ComicsTour 2022

COSENZA – Andrà in scena questa stasera alle 21:00 l’atteso evento del ComicsTour che vedrà come sempre protagonisti gli appassionati di fumetti e cartoon. Un programma ricco di attività ed eventi che coinvolgeranno tutti i presenti. Un viaggio nel tempo che rievocherà le passioni dei nostalgici attraverso i cartoni più rappresentativi del 900. In giro per i vicoli della città vecchia con guida e attori nei panni dei personaggi dei fumetti preferiti. Cartoni animati del primo novecento sonorizzati dal vivo da musicisti d’eccezione quali Dario Della Rossa, Massimo Palermo e Remo De Vico.

“Cosa succede a far incontrare i primi tentativi di animazione con la musica sperimentale? All’inizio del secolo scorso, esattamente come nel cinema, anche i cartoni animati erano muti. I tre musicisti cosentini daranno una nuova veste sonora, ispirandosi alla musica elettronica. Non solo jazz e ragtime ma oscillatori ed arpeggiatori a rendere le storie ancora più surreali e immaginifiche”, dicono i protagonisti. L’appuntamento sarà anticipato da Comics tour in programma alle ore 19.30 con l’evento “I misteri del monastero di Santa Chiara”, un viaggio alla scoperta delle suggestioni del Centro Storico di Cosenza con Claudia Coppola, Antonella Carchidi nei panni di Julia Kendall e Francesco Aiello in quelli di Dylan Dog.

La rassegna perseguirà con “Comics City. Discovery trip of Cosenza”, un meraviglioso viaggio alla scoperta di un vero e proprio hub creativo: il Museo del Fumetto, struttura unica nel suo genere in Italia, che ha sede all’interno dell’antico e pregiato monastero di Santa Chiara, nel cuore della città vecchia di Cosenza. Un percorso composto da una serie di eventi e appuntamenti: mostre, incontri, performance teatrali, concerti, workshop per vivere lo spazio museale favorendo l’interazione fra le arti”.