COSENZA – Con l’arrivo dell’estate la Strada Statale 107, Silana-Crotonese, ritorna ad essere un problema per chi nel fine settimana vuol trascorrere un weekend di relax sull’Altopiano Silano. Infatti , in concomitanza della bella stagione sul tratto compreso tra Cosenza e Camigliatello Silano, da qualche anno a questa parte Anas, con i lavori di manutenzione e di consolidamento dei viadotti, ormai interminabili, colloca puntualmente dei semafori per la segnalazione della riduzione della carreggiata per la presenza di cantieri momentanei che specie nei fine settimana sono causa di lunghe code di automobili con all’interno famiglie e turisti che vorrebbero giungere nelle località turistiche della Sila.

Il condizionale è d’obbligo perché alla fine molti di loro sempre a causa dei semafori presenti sono costretti di fronte alle lunghe ed interminabili code che si creano a ripensare il loro weekend optando per altre località e di conseguenza disdire le prenotazioni presso ristoranti, agriturismi e B&B. Infatti numerosi sono i proprietari di strutture turistiche che lamentano questo problema. Un danno economico di non poco conto per le tante attività che operano sul territorio dell’Altopiano della Sila. Un problema come dicevamo che si ripresenta ormai da anni e che la politica, a vari livelli, nonostante le varie sollecitazioni che giungono da parte di chi opera sul territorio Silano, sembrerebbe essere sorda o addirittura impotente, nei confronti di Anas.