Presentata l'edizione cosentina 2022 di “Fatti di Musica”. Quattro i concerti previsti - QuiCosenza.it

CASALI DEL MANCO (CS) – Con il primo appuntamento, che si svolgerà sabato 9 aprile, a partire dalle 10:30, presso la sede della Comunità Montana Silana, in via G. Rossa a Casali del Manco, entra nel vivo il progetto “Casali del Manco, Borgo autentico plurale dall’aria più pulita d’Europa“. Questa prima iniziativa, promossa dal comune presilano, rientra nell’ambito del Bando per valorizzare e promuovere, in un’ottica di nuove strategie turistiche, i borghi della Calabria, custodi di storia, identità e tradizioni, stimolando proposte e progetti che arrivano direttamente dai territori.

In occasione di questo primo incontro, al quale sono state invitate le associazioni di categoria e le istituzioni operanti sul territorio, oltre che i cittadini, sarà presentato il percorso per lo sviluppo della “Comunità Ospitale” della “Cooperativa di Comunità” e del “Laboratorio per la qualità ambientale e la biodiversità”. Il progetto verrà curato da Borghi Autentici d’Italia, una rete fra territori italiani i cui protagonisti sono le comunità, gli amministratori locali e gli operatori economici e culturali dei luoghi. Borghi Autentici d’Italia promuove un percorso articolato di sviluppo in sede locale, un approccio che considera i patrimoni esistenti quali punti di partenza per costruire strategie concrete ad attuabili di crescita, allo scopo di migliorare le condizioni di vita della popolazione e generare prospettive di nuovi insediamenti di persone ed imprese, sensibili ed interessate alla qualità e allo stile che caratterizzano la dinamica sociale di ogni territorio.