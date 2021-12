A Cosenza divieti e restrizioni a Capodanno e all’Epifania, esercenti “rassegnati” - QuiCosenza.it

L’ordinanza, “poco chiara”, del sindaco di Cosenza, Franz Caruso, almeno quella iniziale, contenente le misure finalizzate a prevenire, contenere e gestire sul territorio cittadino l’emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del Covid-19, aveva gettato nel caos tutti gli esercenti interessati, ma alla fine il tutto si è risolto, almeno per gli orari e i giorni in cui è vietato consumare, stazionando davanti attività commerciali e ricreative e che la consumazione sia all’aperto che al chiuso è consentita solo al tavolo, per chi è fornito di green pass, a cavallo di capodanno e dell’epifania, con una nota chiarificatrice e gli esercenti hanno accettato questa misura, anche se qualcuno ha fatto notare che un’ordinanza emanata a poche ore dalla sua entrata in vigore, penalizza quanti avevano fatto le necessarie scorte di magazzino .