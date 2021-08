Cosenza, Faisa Confail: “controlli su strisce bianche e passi carrabili”

COSENZA – “Accogliere e accompagnare persone in grave emarginazione adulta: dal lavoro di strada all’housing first”. E’ il titolo del corso di formazione, promosso dal CSV Cosenza in collaborazione con la Fio.PSD (Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora), che si svolgerà online tra settembre e ottobre. Il corso sarà caratterizzato da 6 moduli di 2 ore e mezza ciascuno e si svolgerà ogni martedì, a partire dal 14 settembre, poi 21 settembre, 28 settembre, 5 ottobre, 12 ottobre, 19 ottobre, dalle 15 alle 17.30. Ci si può iscrivere entro il 6 settembre tramite il modulo presente sul sito www.csvcosenza.it.

Il primo incontro, il 14 settembre, sarà dedicato al tema “La grave emarginazione adulta”, il 21 e il 28 settembre si approfondiranno le linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia con l’offerta dei servizi e i diversi approcci per il servizio alle persone senza dimora, i destinatari e l’adeguatezza delle pratiche, gli indirizzi per il contrasto alla grave marginalità con focus sul lavoro di strada. Il 5 e il 12 ottobre si parlerà del lavoro di strada per accogliere e accompagnare le persone senza dimora, organizzazione e primo contatto e dal contatto in strada alla relazione d’aiuto con presa in carico. L’ultimo incontro, il 19 ottobre, sarà dedicato al tema “Dalla strada alla casa: come innovare il lavoro con la grave emarginazione adulta?”, l’evoluzione degli interventi dall’approccio a gradini all’approccio Housing First.

Il corso, gratuito, è rivolto a volontari di associazioni e enti che si occupano di persone senza dimora, aspiranti volontari, operatori Caritas e operatori di enti pubblici e privati. A tenere il corso saranno formatori Fio.PSD con esperienza pluriennale nel servizio delle persone senza dimora tra cui alcuni operatori accreditati dall’Housing First Europe Hub. La Fio.PSD, Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora, è impegnata da oltre 30 anni nella promozione dei diritti delle Persone Senza Dimora e nella realizzazione di momenti di studio, formazione e ricerca per migliorare le politiche e gli interventi di contrasto alla grave emarginazione.

Per maggiori informazioni si può contattare il CSV Cosenza al numero 0984.464674. Gli uffici del Centro servizi resteranno chiusi dal 9 al 20 agosto.