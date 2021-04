“Pollicino e Alice – Adolescenti testimoni di parità”, premi e borse di studio

COSENZA – Un giorno fondamentale per la storia del Paese che assume un particolare significato in quanto simbolo della vittoriosa lotta di resistenza militare e politica attuata dalle forze armate Alleate (principalmente britanniche ed americane), dall’Esercito Cobelligerante Italiano ed anche dalle forze partigiane durante la seconda guerra mondiale. In occasione dell’anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo, avvenuta il 25 aprile 1945, QuiCosenza realizza un video omaggio per celebrare la ricorrenza e per ricordare chi si è battuto per la libertà del Paese.

Tra le iniziative promosse in tutta Italia, l’ANPI Provincia di Cosenza “Paolo Cappello”, insieme ad istituzioni, associazioni, sindacati, movimenti e partiti politici, in occasione della festa della Liberazione del 25 aprile, ricorderà i sacrifici e le lotte partigiane che portarono alla libertà del nostro Paese dalla dittatura nazifascista. “Mai come quest’anno, in un momento storico che ha sconvolto il mondo intero a causa di una pandemia, vi è la necessità – scrive l’Anpi di Cosenza – di essere uniti in una nuova resistenza a difesa dei valori e dei diritti conquistati in passato e per contrastare le disuguaglianze e tutte le forme di ingiustizia e di odio. Pertanto domani, alle ore 10.00, in largo dei Partigiani nel centro storico di Cosenza (davanti Palazzo Arnone), nel pieno rispetto delle disposizioni anticovid, piccole delegazioni di partiti, movimenti e associazioni deporranno, sotto la targa dedicata ai combattenti della Resistenza, un garofano rosso per ogni partigiano o partigiana che si è battuto per la libertà.