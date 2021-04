Filiera tessile-moda Confapi Calabria, Claudio Greco eletto presidente

COSENZA – La situazione che, da ormai oltre un anno, vivono gli infermieri dipendenti dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza è drammatica e non più sopportabile, per questo motivo oggi si sono ritrovati in piazza 11 Settembre. Alla base della protesta le ataviche carenze di personale che producono un enorme sovraccarico nei confronti dei lavoratori in servizio, costretti a svolgere, pur di garantire le cure ai pazienti, turni massacranti ben più lunghi di quelli previsti dal contratto nazionale di riferimento. Gli straordinari e i turni aggiuntivi, già maturati, non vengono retribuiti, così come non sono mai state elargite le cosiddette “indennità covid”.

“Ci chiediamo – dichiarano gli infermieri – questi fondi, arrivati dal Governo nelle casse dell’azienda, che fine abbiano fatto. Per quale motivo solo in Calabria non sono stati ancora accreditati agli infermieri? Inoltre, all’interno delle strutture sanitarie pubbliche, in particolar modo all’ospedale civile dell’Annunziata, le condizioni di emergenza stanno mettendo a repentaglio la salute del personale stesso”.