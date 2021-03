Cosenza: si è spento Salvatore Frasca, figura storica del PSI in Calabria - QuiCosenza.it

COSENZA – Polizia, carabinieri e vigili urbani sono intervenuti questa mattina al plesso dell’Annunziata dove si trova il reparto di malattie infettive. Secondo quanto si è appreso alcuni familiari di un paziente positivo al Covid 19 che è deceduto all’interno del reparto dove si trovava in dialisi si sono barricati dentro il cortile dopo aver oltrepassato le recinzioni del plesso ospedaliero, urlando e inveendo contro i sanitari e chiedendo di poter vedere il loro congiunto. Inoltre hanno tentato di entrare sfondando la porta dell’ambulatorio che è andata in frantumi, ma non sono riusciti ad accedere al reparto.

La protesta è legata al fatto di non avere potuto vedere la salma del congiunto a causa delle disposizioni Covid. Il feretro infatti, è stato consegnato già chiuso ai familiari. L’area è stata presidiata dalle forze dell’ordine e alcuni agenti sono entrati all’interno per tentare di sedare gli animi. La famiglia di etnia rom, ha tentato di fare irruzione nel reparto Malattie Infettive. La protesta è terminata dopo che la salma del defunto è stata trasferita in obitorio.