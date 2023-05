Cosenza: viola la sorveglianza speciale e aggredisce i poliziotti, arrestato 60enne

COSENZA – Non era rincasato entro l’orario prescritto dalla misura di sorveglianza speciale cui era sottoposto e quando gli agenti della Volante lo hanno controllato per strada, ha reagito minacciandoli. La Polizia ha arrestato un sessantenne pregiudicato che è stato anche trovato in possesso di un coltello, che è stato sottoposto a sequestro. Le accuse sono di resistenza a pubblico ufficiale, porto illegale di armi e violazione degli obblighi prescritti dalla sorveglianza speciale. Su richiesta della Procura di Cosenza è stata notificata al 60enne, la misura di custodia cautelare in carcere.

