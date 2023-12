Cosenza: Vignaioli Alta Calabria al Chiostro di San Domenico, esclusiva esperienza enogastronomica

COSENZA – I VAC, identitario acronimo dei Vignaioli dell’Alta Calabria hanno promosso un evento straordinario di Wine & Food Tasting che si terrà il prossimo venerdì 22 dicembre al Chiostro di San Domenico, nel cuore del centro storico di Cosenza. Un modo per celebrare l’eredità millenaria della Calabria – anticamente nota come “Enotria”, che significa appunto “Terra del Vino” – e un’esperienza enogastronomica da non perdere nelle prossime festività natalizie.

PROGRAMMA – dalle 12 alle 16 e dalle 19.00 alle 00.30

• Partner Gastronomico: Hotel Barbieri, che a partire dalle 19.00 preparerà prelibati piatti tipici.

• Delizie a Pranzo: Assaggio di cuddruriaddri e fritti tradizionali calabresi.

• Cantine: Azienda Agricola Maradei, Azienda Vinicola Manna, Cantine Elisium, Cervinago, CerzaSerra Wine, L’Antico Fienile Belmonte, Rocca Brettia, Tenute Ferrari, Terre del Gufo

• Ticket VAC: 15€ (+ 5€ per la cauzione del calice), che includono assaggi illimitati dei vini dei Vignaioli dell’Alta Calabria.

Un appuntamento che unisce sapientemente tradizione e convivialità, offrendo un’occasione unica per degustare vini artigianali provenienti dalle colline e montagne circostanti, da Donnici a Frascineto, espressione autentica della viticoltura dell’Alta Calabria. I Vignaioli dell’Alta Calabria incarnano una filosofia improntata sull’autenticità, sull’amore per la propria terra e sulla sostenibilità agricola. Le nove cantine partecipanti, disseminate nella dorsale interna della provincia di Cosenza, rappresentano un tributo al territorio, con la missione comune di promuovere l’agricoltura sostenibile e valorizzare le tipicità vitivinicole, in primis uno dei vitigni autoctoni più storici della Calabria, il Magliocco.

Il Presidente dei VAC, Eugenio Muzzillo: “Questo evento è un’opportunità per immergersi nella ricchezza del nostro territorio attraverso i profumi e i sapori dei nostri vini. Vogliamo condividere con il pubblico la passione che mettiamo in ogni bottiglia, raccontando storie uniche e autentiche”.

“Questo è il terzo appuntamento – spiega lo chef Enzo Barbieri – in cui affianco i VAC nella promozione dei prodotti tipici e autentici della nostra tradizione, dopo l’evento estivo a San Nicola Arcella e quello ad Altomonte del 15 dicembre. La cucina e il vino sono il nostro modo per esprimere l’amore per la propria terra, e insieme creiamo esperienza indimenticabili”.

L’evento, patrocinato dal Comune di Cosenza e sostenuto dalla Camera di Commercio di Cosenza, rappresenta un’occasione unica per apprezzare le eccellenze enogastronomiche della Calabria e sperimentare la filosofia dei VAC, un’ode alla bellezza della vita rurale e alla ricchezza del territorio cosentino.