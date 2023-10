Cosenza: Vicenda Funaro, Caruso «io devo dare risposte alla gente e non ai pettegolezzi»

COSENZA – Dopo la conferenza stampa dell’ormai ex vicesindaco di Cosenza, Maria Pia Funaro che, a seguito alla sua defenestrazione ha provato a dare una sua chiave di lettura, sostenendo che il tutto sarebbe stato ‘costruito a tavolino’, il sindaco Franz Caruso ribadisce che non si vuol lascare tentare da quelli che definisce pettegolezzi perché quello che è stato detto non ha nessuna attinenza con la realtà dei fatti.

Dalle parole di Caruso traspare anche come, l’ex vicesindaco, sia stato fatto fuori perché non avrebbe gestito uno dei suoi settori di competenza, tant’ è che lo stesso sindaco ha spiegato che ha dovuto prendere in mano la situazione in molte vicende come la strada di Porta Piana, dove i lavori di riefficientamento sono iniziati ieri, sbloccata grazie al suo intervento.