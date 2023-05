Cosenza, il viaggio d’istruzione alla Fausto Gullo… non è per tutti

COSENZA – “Finalmente dopo 4 anni dalla pandemia e dopo un lungo periodo di norme anti Covid, la scuola Fausto Gullo di Cosenza organizza un viaggio di istruzione per gli alunni. A darne notizia sono state le responsabili dei docenti di tutte le classi. Tutto bene fin qui, entusiasmo alle stelle e finalmente un momento importante per socializzare, viaggiare”. A segnalare l’accaduto è il padre di un ragazzo escluso. La gita scolastica di un giorno è prevista a Lecce ma “la preside – è stato spiegato in una comunicazione ai genitori – ha preventivato che alle gite o in occasione di altre uscite, potranno accedere solo ragazzi che hanno avuto nel comportamento voti superiori al ‘buono’. Dispiace, ma va dato un segnale”.

L’entusiasmo però – racconta – è durato poco, perché l’avviso del docente sarebbe terminato con la seguente frase: “Al viaggio di istruzione non parteciperanno tutti gli alunni, ma solo quelli che durante il corso dell’anno scolastico, hanno avuto una buona condotta”. Secondo il corpo docenti i partecipanti saranno solo 150 alunni su circa 400.

“La dirigente ha pensato forse – scrive il lettore – di dare un segnale agli alunni esclusi dal viaggio per spronarli a migliorare la condotta. Per ore abbiamo cercato di capire e dare una giusta motivazione alla decisione presa dalla Dirigente scolastica, ma in realtà ha suscitato in molti genitori tanta perplessità. In primo luogo non si è pensato alla sensibilità dei ragazzi esclusi e alle conseguenze di tale esclusione. Inoltre, sarebbe stata una buona occasione per i genitori degli alunni “buoni” a disertare il viaggio per dare un esempio di solidarietà verso i loro coetanei, ma questa è pura utopia. Speriamo che la dirigente possa riflettere e rendere partecipi i genitori degli alunni prima di prendere vergognose decisioni e ricordarsi che la scuola con i suoi viaggi d’istruzione è per tutti”.