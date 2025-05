Cosenza, via Saverio Albo rinasce: nuova piazza, verde e inclusione per il cuore del quartiere

- Advertisement -

COSENZA – “E’ tutto pronto per consegnare alla città la nuova piazza di via Saverio Albo che inaugureremo venerdì prossimo, 9 maggio, alle ore 17″. Lo comunica il sindaco Franz Caruso, particolarmente soddisfatto di come stanno procedendo i lavori di rigenerazione e riqualificazione che stanno investendo a 360° l’intero quartiere e su cui sono stati convogliati investimenti per circa 13 milioni di euro.

“La nuova piazza è la prima di ulteriori altre 5 aree a verde che saranno realizzate nell’ambito di una pianificazione strategica per una sostanziale rinascita della zona, di cui ringrazio l’assessore all’urbanistica Pina Incarnato, l’assessore ai lavori pubblici Damiano Covelli ed i tecnici comunali con i dirigenti Salvatore Modesto e Francesco Azzato – prosegue Franz Caruso – Ed infatti, sono in corso lavori consistenti che prevedono, tra l’altro, il rifacimento del manto stradale, la realizzazione della strada di collegamento Serra Spiga- Mendicino, una nuova illuminazione pubblica e marciapiedi, con particolare riferimento al rifacimento dei sottoservizi, della rete idrica e di quella fognaria, che erano in condizioni di enorme criticità . A ciò sono da aggiungere, per circa 6 milioni di euro, i lavori di recupero e ristrutturazione di 4 immobili destinati a Edilizia residenziale pubblica ed il costruendo asilo nido, sempre in via Saverio Albo”.

“Stiamo portando avanti, in estrema sintesi – conclude Franz Caruso – un’azione amministrativa che non solo vede l’avvio di opere pubbliche di valore, ma soprattutto ne fa registrare il completamento con la consegna reale delle loro fruibilità ai cittadini. Noi non lasciamo incompiute e, soprattutto, non inauguriamo in maniera fittizia interventi e strutture monche”.

“La nuova piazza che andremo ad inaugurare venerdì prossimo – spiega l’assessore Pina Incarnato – comprende un’area di 3mila 500 mq dove sono state piantumate nuove specie arboree e dove, soprattutto, si è creata una nuova accessibilità attraverso la realizzazione di passerelle che renderanno questo spazio alla portata di tutti e, quindi, inclusivo. E’ un luogo che torna ad essere centrale nel quartiere, pensato per le famiglie e per i bimbi, contribuendo a donare dignità, bellezza ed armonia ad una intera zona a cui teniamo moltissimo”.