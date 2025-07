Cosenza: via Pietro Buffone tra incuria, rifiuti e pericoli. Cittadino: «una giungla a due passi dal centro»

- Advertisement -

COSENZA – Erba alta, canne che invadono la carreggiata, tombini ostruiti da terra e fogliame, rifiuti abbandonati. Tutto questo da oltre un anno. È la situazione che si presenta quotidianamente in via Pietro Buffone, una traversa di via Popilia, a pochi minuti a piedi dal centro di Cosenza. A segnalarla è Marco Francesco Perri, residente nella zona, che parla di una vera e propria “giungla urbana”, dove il degrado e l’abbandono spingono anche all’inciviltà. “Sacchi dell’immondizia lasciati lì da più di un anno sono diventati una discarica a cielo aperto, proprio davanti a condomini e a una villetta frequentata da molti bambini”.

Scarsa sicurezza e abbandono di rifiuti

Il cittadino sottolinea anche un altro aspetto legato alla mancanza di sicurezza stradale: “servirebbero almeno due dossi, perché su questa strada dritta e trascurata molti sfrecciano senza pensare al rischio. Ci sono le uscite di casa, e soprattutto bambini che giocano vicino alla carreggiata”. Infine, una proposta al Comune: “due fototrappole per beccare chi abbandona rifiuti e non raccoglie le deiezioni canine sarebbero già un inizio. Le periferie non dovrebbero essere dimenticate, soprattutto quando si trovano a pochi passi dal cuore della città”.