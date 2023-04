Cosenza, via Marini Serra chiusa. Ecco le linee bus che effettuano i percorsi alternativi

COSENZA – A seguito dell’Ordinanza Municipale che prevede la chiusura di via Marini Serra a Cosenza, domani dalle ore 9:00 alle ore 17:00, Amaco avvisa l’utenza sulle linee bus che effettuano i percorsi alternativi:

LINEA CVR: ….Ponte San Lorenzo – Via dei Martiri – Via Sproviero – Via Cavalcanti – Via Gravina – Ponte Alarico – Piazza G. Matteotti – Piazza G. Mancini….;

LINEA 24 – 30 -51: …Via Bendicenti – Contrada Caricchio – Via Suora Elena Aiello – Contrada Caricchio – Via Casali – Via dei Martiri – Via Sproviero – Via Cavalcanti – Via Gravina – Ponte Alarico – Piazza G. Matteotti – Piazza G. Mancini…;