Cosenza: via F. Principe nel degrado. Residente segnala “erba alta, rifiuti, topi e panchine divelte”

COSENZA – Una segnalazione accorata arriva da un cittadino, residente in via F. Principe (già via Asmara), che denuncia il crescente stato di abbandono della zona. “Dall’insediamento dell’attuale amministrazione, la strada è sempre più trascurata: marciapiedi invasi dalle erbacce, rifiuti ovunque e panchine danneggiate, immerse nel degrado anziché nel verde”.

Il residente racconta come solo grazie all’iniziativa di pochi abitanti si riesca, saltuariamente, a contenere la vegetazione per paura di topi. “Non chiediamo miracoli, ma rispetto. Via F. Principe è parte di Cosenza e merita dignità come ogni altra strada della città”. L’appello è rivolto anche alla stampa: “Aiutateci a far sentire la nostra voce, perché il decoro urbano è un diritto di tutti”.