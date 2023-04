Cosenza, via Crucis del venerdì Santo: divieti di sosta e transito

COSENZA – In occasione della tradizionale Via Crucis, presieduta dall’Arcivescovo di Cosenza Bisignano, Monsignor Giovanni Checchinato, in programma venerdì 7 aprile, a partire dalle ore 20 il Comando della Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza per disciplinare la sosta e la circolazione in Piazza Loreto, dove si raduneranno i parroci e i fedeli delle parrocchie cittadine, e nelle altre strade direttamente interessate dal passaggio della processione. Il provvedimento di modifica temporanea della vigente disciplina della mobilità sui luoghi interessati dal passaggio della processione, si è reso necessario al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza ai partecipanti nonché limitare i disagi agli utenti della strada.

In particolare, dalle ore 14 alle ore 24 di venerdì 7 aprile, è istituito il divieto di sosta con rimozione su: Piazza Loreto, da via Nicola Serra a via Caloprese; Via Caloprese, da piazza Loreto a piazza Bilotti.

Viale degli Alimena, da piazza Bilotti a piazza Scura. Via Montesanto, per tutta la sua estensione. L’ordinanza della Polizia Municipale istituisce, inoltre, il divieto di transito temporaneo al passaggio della Via Crucis, dalle ore 20 alle ore 24, sul seguente percorso: Piazza Loreto, Via Caloprese, Piazza Bilotti, Viale Degli Alimena, Piazza Scura, Via Montesanto, Corso Umberto, Piazza Dei Bruzi, Piazza Eugenio Cenisio. Nel corso della manifestazione, gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno per motivi contingenti le appropriate misure di regolazione del traffico ed ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere a modifica e/o integrazione dell’ordinanza.